Cinsel istismar ihbarı üzerine operasyon düzenleyen ekibe ateş açıldı! 1 polis yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta istismar konusu üzerine bir eve operasyon yapan polislere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis memuru yaralandı.

Olay, Yenikent Mahallesi 669 Sokak'ta gerçekleşti. Cinsel istismar ihbarı alan polis ekipleri şüpheli M.Ö.'yü yakalamak için Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polisler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin adrese girdiği sırada M.Ö. tarafından polislere ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru ağır yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri, şüphelinin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyonda polise ateş açan M.Ö. vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polisin hastanedeki tedavisi sürerken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor