Cinsel istismar mağdurlarına 76 milyon dolar ödenecek

Cinsel istismar mağdurlarının avukatı Geoff Budden alınan karar sonrasında göz yaşlarını tutamadaı ve onlarca yıldır adalet için mücadele eden mağdurların ruhunun şad olduğunu söyledi. Dava,1940'lardan 1960'ların başına kadar eski Mount Cashel Yetimhanesi'nde istismara uğramış 200'den fazla çocuğu kapsıyordu.

Mahkeme şimdiye kadar 292 suistimal iddiasının kabul edildiği belirtildi. On tanesi daha beklemede ve 65'i ise reddedildi. Ortalama hak yaklaşık 356.000 dolar olarak belirlenmiş olsa da 55.000 ila 850.000 dolar arasında değişkenlik gösteriyor.

1999'da başlayan bir dizi dolambaçlı davayla Budden ve ekibi, kilisenin Mount Cashel'daki çocukların, tesisi yöneten bir Roma Katolik laik tarikatı olan Christian Brothers'ın elinde maruz kaldığı fiziksel ve cinsel tacizden sorumlu olduğunu başarıyla savundu.

Olay 2021 yılında Kanada Yüksek Mahkemesi'nin St. John'daki Roma Katolik Başpiskoposluğunun alt mahkeme kararına itiraz etme talebini reddetmesiyle daha da belirginleşti.

Yetimhane 1990 yılında kapatıldı ve 1992 yılında yıkıldı. Duvarları içinde yaşanan dehşet, Newfoundland ve Labrador'da kilise otoritesinden uzaklaşan büyük bir kültürel değişime yol açtı.