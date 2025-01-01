Cinsel istismar suçundan aranan 86 yaşındaki firari yakalandı

Kaynak: İHA
Cinsel istismar suçundan aranan 86 yaşındaki firari yakalandı

Kırıkkale'de ‘Cinsel istismar’ suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cinsel istismar'dan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yaşlı adam cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki M.S.'nin saklandığı adres polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Yapılan operasyonla M.S. kent merkezinde yakalandı. Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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