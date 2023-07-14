Cinsel istismar suçundan yargılanıyordu: Benjamin Mendy ile ilgili karar verildi

Hakkında yapılan cinsel istismar suçlamalarından sonra Manchester City ile olan sözleşmesi fesh edilen ve ceza alan Fransız futbolcu Benjamin Mendy suçlarından aklandı.

Cinsel istismar suçundan yargılanıyordu: Benjamin Mendy ile ilgili karar verildi

Son olarak Manchester City forması giyen Benjamin Mendy'e pandemi zamanında iki kadına cinsel istismar ettiği iddia edilmişti.

Daha sonrasında mahkemelik olan Benjamin Mendy'nin suçlarından aklandığı ifade edildi.

Bu suçlamalar sonrasında Manchester City, Benjamin Mendy ile olan sözleşmesini fesh etmişti.

Daily Mail'de geçen habere göre 3 sezondur kulüpsüz olan Benjamin Mendy, suçlarından beraat etmesinin ardından futbola geri dönmek istiyor.

Ayrıca yüksek seviyeden başlamasa da kendisini kanıtlayarak üst düzey futbola dönmek istediği ifade eidldi.

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