Cinsel istismarcılara iyi hal indirimi

Bursa’da, 2023’te 16 yaşındaki E.T.’ye zincirleme cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 4 sanık, Bölge Adliye Mahkemesi’nde (BAM) yeniden görülen davada cezalarını “iyi hal indirimi”yle aldı.

Firuz Naobi (22), Naser Ahmed Azizi (39), Samed Ali Nazeri (23) ve Sufi Pivani (23), Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından 42’şer yıl hapse mahkûm edilmişti. Ancak BAM 7. Ceza Dairesi, cezayı 22 yıl 6’şar aya düşürdü.

Olay, E.T.’nin sosyal medyadan tanıştığı Naobi ile buluşmasıyla başladı. Kestel’deki eve giden E.T., iddiaya göre 4 sanığın istismarına uğradı. Sanıklar, E.T.’yi tehdit edip erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdi. Ailesine anlatan E.T.’nin şikâyetiyle sanıklar tutuklandı. İlk duruşmada E.T., pedagog eşliğinde yaşadıklarını aktardı.

Naobi, suçlamaları reddederken, Azizi suçu diğer sanıklara yükledi. Pivani ise olay günü evde olmadığını savundu. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay içtihadına dayanarak sanıkları zincirleme suçtan cezalandırdı ve indirim uygulamadı.

Ancak BAM, “iyi hal” gerekçesiyle cezayı 27 yıldan 22 yıl 6 aya indirdi. “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan verilen 2 ay 15’er gün hapis cezası ise hükmün açıklanması geri bırakılarak uygulanmadı. Karar, kamuoyunda tartışma yarattı. Mağdurun ailesi karara tepki gösterdi. Sanıklar, cezaya itiraz etmeyi planlıyor.