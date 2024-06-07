Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir

Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir
Düzenleme: Kaynak: DHA

Zonguldak'ta annesinin sevgilisi olan 26 yaşındaki Furkan Sevinç tarafından cinsel istismara uğrayan ve bu sebeple hayatını kaybeden 2 yaşındaki Nisanur Ö.'nün mezarını, soruşturmayı yürüten komiser İbrahim Yıldız yaptırdı. Yıldız, Nisanur'un devlet korumasındaki ablasının eğitim masraflarına da destek oldu. İşte o yürekleri parçalayan hikaye…

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 1

Bu acı verici olay, 18 Mayıs 2023 tarihinde Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre; Furkan Sevinç, Meryem Ö.'nün (38) evinde geceyi geçirdi.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 2

Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alıp markete gittiğinde, Sevinç evde yalnız kalan Nisanur'a cinsel istismarda bulundu.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 3

İstismar sonrası bayılan bebek, Sevinç tarafından havaya atılarak, tokatlanarak ve kafası duvara vurularak ayıltılmaya çalışıldı.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 4

Bebek kendine gelmeyince, Sevinç onu hastaneye götürdü ve orada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıttı, nöbet geçirdiğini iddia etti.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 5

Muayene sonucunda bebeğin cinsel istismara uğradığı anlaşıldı ve Sevinç tutuklandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan bebek, 21 Mayıs 2023'te hayatını kaybetti.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 6

KİMSESİZLER MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Çaycuma Şehir Mezarlığı'nın Kimsesizler Mezarlığı bölümüne defnedilen Nisanur'un cenazesine, yerel yöneticiler, adliye personeli ve polisler katıldı.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 7

MEZAR TAŞINI KOMİSER YAPTIRDI

Nisanur'un ailesi tarafından sahiplenilmediği için, komiser İbrahim Yıldız cenazeyi morgdan alarak mezar yeri ayarladı ve defnetti.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 8

İki kız çocuğu babası olan Yıldız, daha sonra Nisanur için bir mezar taşı yaptırdı ve üzerine Kuran'dan Zariyat suresinden esinlenerek belirli ifadeler yazdırdı.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 9

MEZARI SIK SIK ZİYARET ETTİ, ABLASININ EĞİTİM MASRAFLARINA DESTEK OLDU

Soruşturma tamamlandıktan ve suçlular yargılandıktan sonra da Yıldız, Nisanur'un mezarını sık sık ziyaret ettiği ve mezarın yanına servi fidanları diktiği öğrenildi.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 10

Ayrıca, Yıldız'ın Nisanur'un devlet korumasındaki ablasının eğitim masraflarına da destek olduğu belirtildi. Mezar taşında Nisanur'un soyadının yazılmadığı görüldü.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 11

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 30 YIL CEZA VERİLDİ

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Furkan Sevinç, 'bebeğe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 12

Ayrıca 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis cezası aldı. Anne Meryem Ö.'nün de tutuklu yargılandığı ve dosyada gizlilik kararı bulunduğu öğrenildi.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 13

ABLASINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Nisanur'un ölümü ve ablası R.Ö.'nün (8) cinsel istismara uğradığı ve fuhşa zorlandığı da ortaya çıktı. R.Ö.'ye yönelik cinsel istismar soruşturması ayrı yürütüldü.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 14

Şüpheliler Metin Sucu ve A.G., 22 Mayıs 2023'te İstanbul'da yakalandı ve Zonguldak'a getirilirken Kocaeli'de kaçmaya çalıştılar. Müdahale sırasında Metin Sucu hayatını kaybetti, A.G. yaralandı.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 15

Olayla ilgili olarak şüphelileri darbettiği iddia edilen polis memurları ve bir bekçi, 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 16

A.G. hakkındaki 'çocuğun cinsel istismarı' soruşturması Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülüyor.

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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 17
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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 18
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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 19
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Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir 20
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