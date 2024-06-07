Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir
Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir
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Zonguldak'ta annesinin sevgilisi olan 26 yaşındaki Furkan Sevinç tarafından cinsel istismara uğrayan ve bu sebeple hayatını kaybeden 2 yaşındaki Nisanur Ö.'nün mezarını, soruşturmayı yürüten komiser İbrahim Yıldız yaptırdı. Yıldız, Nisanur'un devlet korumasındaki ablasının eğitim masraflarına da destek oldu. İşte o yürekleri parçalayan hikaye…