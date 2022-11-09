﻿Cinsel saldırı failine 18 buçuk yıl hapis

Gazete Karınca'dan Esra Tokat'ın haberine göre; Muğla’nın Datça ilçesinde, 25 yaşındaki Orçun Gültekin isimli erkek, 24 yaşındaki bir kadını cinsel saldırıya maruz bıraktı.

Tecavüz etmeye çalıştığı kadını şiddet kullanarak kaçmamasını engelleyen fail, olayın ardından açılan davanın ilk duruşması görülmeden adli kontrol şartıyla 23 Aralık 2021’de serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasına başsavcılıkça itiraz edilmesinin ardından Muğla Sulh Ceza Hakimliği itirazı kabul etti ve fail hakkında yakalama kararı çıkardı. Fail 30 Aralık’ta tutuklandı.

CEZA ALMASINA RAĞMEN SERBEST BIRAKILMIŞTI

12 Haziran 2022’de görülen ikinci duruşmada Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Orçun Gültekin’e “cinsel saldırı” suçundan önce 12 yıl hapis cezası vermiş, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle indirim yaparak 9 yıl hapis ile cezalandırılmasına ve “cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan önce 2 yıl hapis cezası verip, suçu cinsel amaçla işlediği gerekçesiyle artırım yaparak 3 yıl olmak üzere, toplamda 12 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme daha sonra, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi.

FAİL BUGÜNKÜ DURUŞMADA TUTUKLANDI

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen yargılama İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşındı.

Bugün İstinaf’ta görülen duruşmada daha önce “İlk derece tecavüze teşebbüs suçu”ndan verilen 9 yıl hapis cezası, “Nitelikli Cinsel Saldırıya Teşebbüs” ve “Cinsel Amaçla Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçları da eklenerek 18 yıl 6 aya çıkartıldı.

Kararın ardından fail Orçun Gültekin tutuklandı.

‘KARAR, TÜM KADINLAR ADINA KAZANIM’

Duruşmayı takip eden Emekçi Kadınlar Derneği avukatlarından Çağla Nur Çavdar, kararı Gazete Karınca’ya değerlendirdi:

Bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde görülen ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘hürriyeti tahdit’ suçundan açılan dosyada müvekkilimizin mücadelesi kazanımla sonuçlanmıştır. İlk derece mahkemesinin nitelikli cinsel saldırı bakımından suçun teşebbüs aşamasında kaldığına dair karar kaldırılmıştır. Sanık hiçbir cezai indirim uygulanmaksızın, aksine cezada artırım yapılarak nitelikli cinsel saldırı ve hürriyeti tahdit suçları bakımından ayrı ayrı cezalandırılmış, toplamda 18 yıl 6 ay ceza almıştır.

Ayrıca sanığın yargılaması boyunca ilk derece mahkemesinin mağdurun yaşadığı travmayı hiç düşünmeden, mağduru cezalandırırcasına sanığı bir tutuklayıp bir tahliye etmesine karşın Bölge Adliye Mahkemesi kararında sanığın tutuklanmasına da hükmetmiştir. Kanunun açık hükmüne, suçun unsurlarının oluşmasına rağmen faili koruyan ve cezasızlık politikasını benimsemiş mahkemelerin hükmünü kabul etmiyoruz. Failin suçu sabittir ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından amasız fakatsız cezaya hükmedilmiştir. Verilen karar, tüm kadınlar adına kazanımdır.

Kadının avukatı Talat Atasoy ise karar hakkında, “Adalet yerini buldu. Gerek müvekkilimizin gerek toplum vicdanı beklediğimizi aldık. Örnek karar olması açısından ayrıca çok önemli bir karar” değerlendirmesinde bulundu.