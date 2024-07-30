'Cinsel saldırı'dan hapse mahkum olan Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye mahkemeden ret

Profesörün 'meslekten men' cezasına itirazına ret

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı. 2019 yılının Nisan ayında kendi hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Bilgili daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. İdari soruşturma sonucunda üniversitedeki görevinden alındı. Bilgili ve yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından dava açıldı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 22 Haziran 2022 tarihli karar duruşmasında sanık Hasan Bilgili, ‘cinsel saldırı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte Bilgili’nin tutuklanmasına hükmetti. Sanık Serkan Durmaz ile Hüseyin Şenyurt ise beraat etti.

Yargıtay, Hasan Bilgili’nin avukatı aracılığıyla yaptığı istinaf başvurularını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi kararı ile esastan reddetti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığını, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığını ve vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığını ifade ederek kararın onanmasına karar verdi.

Ayrıca, Ankara Veterinerler Odası tarafından alınan kararla Hasan Bilgili’nin diplomasına el konulmasına ve meslekten men edilmesine karar verildi. Bu karar Türkiye Veteriner Hekimler Birliği tarafından da onaylandı. Hasan Bilgili, avukatı aracılığıyla bu karara itiraz ederek, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.