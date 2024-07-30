'Cinsel saldırı'dan hapse mahkum olan Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye mahkemeden ret

Düzenleme: Kaynak: DHA
'Cinsel saldırı'dan hapse mahkum olan Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye mahkemeden ret

Ankara’da sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin, Ankara Veteriner Odası’nın meslekten men edilmesi cezasına yönelik açtığı dava reddedildi.

Profesörün 'meslekten men' cezasına itirazına ret

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı. 2019 yılının Nisan ayında kendi hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Bilgili daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. İdari soruşturma sonucunda üniversitedeki görevinden alındı. Bilgili ve yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından dava açıldı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 22 Haziran 2022 tarihli karar duruşmasında sanık Hasan Bilgili, ‘cinsel saldırı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte Bilgili’nin tutuklanmasına hükmetti. Sanık Serkan Durmaz ile Hüseyin Şenyurt ise beraat etti.

2-003.jpg

Yargıtay, Hasan Bilgili’nin avukatı aracılığıyla yaptığı istinaf başvurularını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi kararı ile esastan reddetti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığını, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığını ve vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığını ifade ederek kararın onanmasına karar verdi.

Ayrıca, Ankara Veterinerler Odası tarafından alınan kararla Hasan Bilgili’nin diplomasına el konulmasına ve meslekten men edilmesine karar verildi. Bu karar Türkiye Veteriner Hekimler Birliği tarafından da onaylandı. Hasan Bilgili, avukatı aracılığıyla bu karara itiraz ederek, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

1-003.jpg

Son Haberler
80 hektar ormanın küle döndüğü yangının sebebi belli oldu. Yazıklar olsun Gündem
80 hektar ormanın küle döndüğü yangının sebebi belli oldu. Yazıklar olsun
Hangi emekliye ne kadar fark ödenecek? SGK uzmanı açıkladı Ekonomi
Hangi emekliye ne kadar fark ödenecek? SGK uzmanı açıkladı
Köpek saldırısından kaçan çocuk ölümden döndü Gündem
Köpek saldırısından kaçan çocuk ölümden döndü
Türkiye Bankalar Birliği Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Raporunu yayınladı Ekonomi
Türkiye Bankalar Birliği Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Raporunu yayınladı
İstanbul barajları alarm veriyor Gündem
İstanbul barajları alarm veriyor
Mehmet Şimşek'in adıyla dev vurgun Gündem
Mehmet Şimşek'in adıyla dev vurgun
Galatasaray'ın 19'luk Akman'dan kazandığı para belli oldu Spor
Galatasaray'ın 19'luk Akman'dan kazandığı para belli oldu