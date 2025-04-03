Cinsel tacize uğrayıp darp edilmişti! 3 kişi yakalandı

Kaynak: DHA
Cinsel tacize uğrayıp darp edilmişti! 3 kişi yakalandı

Kayseri'de 25 yaşındaki G.K. isimli kadına cinsel tacizde bulunup, darbettiği belirlenen G.G. (37), G.T. (34) ve S.K. (32), polis tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Ahievran Mahallesi'nde gerçekleşti. G.K. isimli kadının, yolda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerinin ardından kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

kayseride-kadini-darbeden-3-kisi-yakala-640540-189750.jpg

İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda operasyon yapıldı. Bu kapsamda G.K.'ye 'cinsel saldırı' ve 'darp' olayını gerçekleştirdiği tespit edilen hakkında 16 suç kaydı bulunan G.G., 14 suç kaydı bulunan G.T. ve 3 suç kaydı bulunan S.K. saklandıkları evde yakalandı.

kayseride-kadini-darbeden-3-kisi-yakala-640541-189750.jpg

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'cinsel saldırı' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un acı günü
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un acı günü
Boykot çağrısı yapan 16 kişi gözaltında! Sosyal medya hesapları inceleme altında
Boykot çağrısı yapan 16 kişi gözaltında! Sosyal medya hesapları inceleme altında
Cinsel tacize uğrayıp darp edilmişti! 3 kişi yakalandı
Cinsel tacize uğrayıp darp edilmişti! 3 kişi yakalandı
Maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi öldü
Maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi öldü
İsrail'den Türkiye'ye açık savaş mesajı! Ardan Zentürk 'fiili savaş durumu' diyerek sıcak gelişmeyi aktardı
İsrail'den Türkiye'ye açık savaş mesajı! Ardan Zentürk 'fiili savaş durumu' diyerek sıcak gelişmeyi aktardı