Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncuyu sosyete işkembecisinden kovdular

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncuyu sosyete işkembecisinden kovdular

İzlenme rekorları kıran Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakterini canlandıran Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değişikliğinden sonra hayatına Meli Bendeli olarak devam ediyor. Meli Bendeli, İstanbul Beykoz’da gittiği lokantadan kovulduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir döneme damga vuran 'Çukur' dizisinde hayat verdiği 'Timsah Celil' karakteriyle üne kavuşan Ahmet Melih Yılmaz, 2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştü.

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Son olarak 'Cam Tavanlar' dizisinde 'Şinasi' karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun değişimi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu ismini Meli Bendeli olarak değiştirdi.

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Cinsiyet geçiş sürecinde olan ve değişimiyle sık sık gündeme gelen Mendeli'den olay bir video geldi. Beykoz İşkembe isimli mekandan çıkarken yanına gelen garsonun dediklerini kayda alan ünlü oyuncu yapılan uyarıyla şoke oldu.

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"PATRON KAMERADAN İZLEMİŞ”

Meli Bendeli'ye garson "Patron kameradan izlemiş, yayın yapıyor filan personel de görünüyormuş, bir daha gelmesin dedi, dükkanımıza gelmesin dedi. Biz aracıyız kusura bakma" ifadelerini kullandı.

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"BURAYA GELEMEYECEĞİM İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM”

Oyuncu ise "Allah Allah, kimse çıkmıyor, duydunuz mu? Bir daha buraya gelmeyeceğim çok üzüldüm. Eminim video içindir" diyerek tepki gösterdi.

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