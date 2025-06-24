Cip arkadan çarptı, taksi bariyerlere saplandı!

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çamlıca Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen cip, Ramazan Kara yönetimindeki 34 TJV 43 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak durdu.

RAMAZAN KARA OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde taksi şoförü Ramazan Kara’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kara’nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

CİP SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada yara almayan cip sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.