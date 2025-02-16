Cip, beton mikseri ile çarpıştı! 2 ölü 2 yaralı

Çekmeköy’de, bir cip ile beton mikserinin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Çekmeköy Ömerli Mahallesi Şile Otoyolu’nda meydana geldi.

BETON MİKSERİ ÖNCE BARIYERLERE ÇARPTI, SONRA CİPE ÇARPTI

İddiaya göre, Şile istikametinde ilerleyen Ersin Y.’nin kontrolündeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından İstanbul istikametinde seyreden 34 LFM 81 plakalı cipe çarparak şarampole yuvarlandı.

KAZA SONUCUNDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda, cipteki Birol İ. ve Muharrem İ. olay yerinde hayatını kaybederken, İpek İ. ile beton mikseri sürücüsü Ersin Y. yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldılar.

CENAZELER MORGUE KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birol İ. ve Muharrem İ.'nin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından cenaze nakil aracı ile morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK KAPANDI

Kaza nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu.