Cip otoyolda otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA
Cip otoyolda otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Düzce Kaynaşlı'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı cip, otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

Düzce Kaynaşlı Anadolu Otoyolu'ndan meydana gelen kazada iki kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde kaza saat 14.30'da meydana geldi. Cip sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybeden cip, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.İstanbul yönünden Ankara istikametine giden İsmet Kaçiş yönetimindeki 34 DD 9891 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Ali Çırcır yönetimindeki 34 GOJ 61 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazayla birlikte otomobil hurdadaya dönerken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Ali Çırcır, Duygu Çelik, Miha Çelik isimli bebek ile Feride Çırcır itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Çırcır ile Feride Çırcır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cip sürücüsü İsmet Kaçiş ile araçta bulunan Çelik ve Miha Çelik ise hastanede tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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