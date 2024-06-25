Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor
Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor
Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Erzurum'un bir sitenin bahçesinde oynarken otoparktan çıkan otomobilin çarptığı iki arkadaştan Alparslan Cellat (5) yaşamını yitirdi, Eymen A.Y. (7) ise yaralandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, çocuğun aracın altında kaldığı esnada babasının yere çökerek yaşadığı acı ve çaresizlik izleyenlerin yüreğini dağladı.