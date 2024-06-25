Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor

Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor
Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Erzurum'un bir sitenin bahçesinde oynarken otoparktan çıkan otomobilin çarptığı iki arkadaştan Alparslan Cellat (5) yaşamını yitirdi, Eymen A.Y. (7) ise yaralandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, çocuğun aracın altında kaldığı esnada babasının yere çökerek yaşadığı acı ve çaresizlik izleyenlerin yüreğini dağladı.

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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 1

Olay, dün akşam Yakutiye ilçesine bağlı Rabiaana Mahallesi'nde gerçekleşti.

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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 2

T.D. idaresindeki 07 ERZ 878 plakalı araç, sitenin otoparkından çıkarken, bahçede oyun oynayan Betül ve Ahmet Cellat çiftinin oğlu Alparslan ile onun arkadaşı Eymen A.Y.'ye çarptı.

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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 3

Alparslan Cellat olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Eymen A.Y. ayağından yaralandı.

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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 4

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 5

Alparslan Cellat'ın bedeni, incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı ve Eymen A.Y. hastanede tedavi altına alındı.

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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 6

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, olay yerine gelerek bilgi aldı ve küçük çocuğun ailesini teselli etmeye çalıştı.

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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 7

Araç sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 8

Güvenlik kamerasına yansıyan bu üzücü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 9

Alparslan Cellat'ın cenazesi, Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedildi.

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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 10

Cenaze namazına katılan baba Ahmet Cellat'ın ayakta durmakta güçlük çektiği ve küçük çocuğun yakınları ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 11

'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 12
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 13
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 14
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 15
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 16
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 17
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 18
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 19
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 20
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 21
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 22
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 23
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 24
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 25
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 26
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 27
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 28
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 29
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 30
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 31
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 32
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 33
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 34
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 35
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 36
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 37
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 38
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 39
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 40
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 41
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 42
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Cip site bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğu ezdi. Türkiye 5 yaşındaki minik Alparslan’a ağlıyor 43
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