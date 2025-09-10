Cipe çarpan motosikletli metrelerce havaya savruldu: Kaza anı kamerada

Kaynak: İHA
Bursa’da cipe çarpan motosikletli metrelerce havaya savruldu. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, saat 18.30 sıralarında Yenişehir ilçesi İznik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki cip yola çıktığı esnada karşı yönden hızla gelen motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletli genç, metrelerce havaya savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosikletli sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

