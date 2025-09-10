Cipe çarptı metrelerce havaya savruldu

Kaza, saat 18.30 civarında Yenişehir ilçesi İznik Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, park edilmiş cip yola çıktığı sırada karşı yönden hızlı gelen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli genç, metrelerce havaya savrularak yere düştü.

Kazaya tanık olan vatandaşların bildirimi üzerine olay yerine sağlık ve polis görevlileri yönlendirildi. Ağır yaralı motosikletli sağlık ekipleri tarafından olay mahallinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Yenişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına anbean yansıdı.