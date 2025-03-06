Cipin çarptığı fenomen öldü! Bir sözü ile ünlü olmuştu

Kaynak: DHA

Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışırken cip çarpan sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin hayatını kaybetti. Öztekin, söylediği bir sözle tüm Türkiye'de tanınmıştı.

İsmail Öztekin, sosyal medyada ‘Dünya boştur lo’ videosuyla bir anda tanınmıştı. Öztekin, uzandığı sırada aniden kalkıp ‘Dünya boştur lo’ demesi birçok şarkı ve videoya ilham kaynağı olmuştu.

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Kaza, saat 20.00 sularında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yolun karşına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e çarptı.

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Ağır yaralanan İsmail Öztekin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırılan İsmail Öztekin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, Öztekin’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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