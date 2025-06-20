Cipin çarptığı otomobil banka şubesine girdi: Müşteriler ne yapacağını şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Burdur’da görünmez denilen kaza göründü. Cip park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil banka şubesine girdi. O sırada bankada olan müşteriler ve çalışanlar panik yaşarken, cipin sürücü S.A. hafif yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 34 SA 725 plakalı cip, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de bir bankanın şubesine girdi. O sırada bankada olan müşteriler ve çalışanlar panik yaşarken, cipin sürücü S.A. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ayakta tedavi edildi. Banka şubesinde ve 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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