Cipin çarptığı Yasin'den 10 gün acı haber

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cipin çarptığı Yasin'den 10 gün acı haber

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken cipin çarptığı Yasin Taş (20), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.K

Kaza, 5 Aralık'ta Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki polis merkezi önünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Yasin Taş'a çarptı. Taş ağır yaralanırken, cip refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Yasin Taş, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yasin Taş, 10 gün sonra bugün hayatını kaybetti. Taş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen cip sürücüsünün, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Cipin çarptığı Yasin'den 10 gün acı haber

Cipin çarptığı Yasin'den 10 gün acı haber

Cipin çarptığı Yasin'den 10 gün acı haber

Cipin çarptığı Yasin'den 10 gün acı haber

Cipin çarptığı Yasin'den 10 gün acı haber

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