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Nirvana 'çıplak bebek' davasını kazandı

ABD'de mahkeme, müzik grubu Nirvana'nın Nevermind albüm kapağında yer alan "çıplak bebek" Spencer Elden'in açtığı cinsel istismar davasını reddetti.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 13:09
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'Çıplak bebek' davasını Nirvana kazandı

Nirvana 'çıplak bebek' davasını kazandı
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BBC'nin haberine göre, 31 yaşındaki Spencer Elden'in 1991 tarihli Nevermind albümünün kapağında çıplak bir bebek olarak göründüğü fotoğrafın, “çocuk pornografisi” olduğu iddiasıyla açtığı dava reddedildi.

Yargıç kararında, Elden'in istismar edildiğini iddia etmek için çok geç kaldığına ve davanın 10 yıllık zaman aşımına uğradığına hükmetti.

Elden'ın yasal danışmanları, karara itiraz edeceklerini söylese de dava yeniden açılamayacağı için yasal yolların neredeyse tükendiği bildirildi.

Mahkeme kararı üzerine Nirvana grubu avukatı, davanın "geçersiz" olduğunu belirterek, Elden'in "Nirvana bebeği" olmaktan keyif aldığını ileri sürdü.

Elden, henüz 4 aylıkken bir havuzda çekilen çıplak fotoğrafının izinsiz olarak Nirvana grubunun albüm kapağında kullanıldığını iddia etmiş, gruba Ağustos 2021'de dava açarak aralarında Dave Grohl ve Krist Novoselic'in de bulunduğu 15 grup üyesinden 150 biner dolar tazminat talep etmişti.

2021 yılında açtığı dava mahkeme tarafından reddedilen Elden'e, 4 Ocak'ta değiştirilmiş versiyonunu sunma kaydıyla davayı yeniden açma hakkı verilmişti.

Elden'ın ailesine fotoğraf için, 1991'de o zamanlar nispeten bilinmeyen grup tarafından 200 dolar ödenmişti.

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