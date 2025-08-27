Çıplak poz ve cinsel taciz iddiası sonrası! Ünlü yönetmen Selim Evci'nin filmleri yayından kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çıplak poz ve cinsel taciz iddiası sonrası! Ünlü yönetmen Selim Evci'nin filmleri yayından kaldırıldı

Yönetmen Selim Evci hakkında çıkan ‘taciz’ suçlamalarının ardından MUBI, yönetmenin filmini yayından kaldırdı. Öte yandan Akbank Sanat da yönetmenle iş ilişkisinin sonlandırıldığını açıkladı.

Son günlerde ünlü isimlerin taciz ifşaları gündeme bomba gibi düşerken bir ifşa da ünlü yönetmen Selim Evci hakkında geldi. Ünlü yönetmenin hakkında çıkan taciz iddialarının ardından dijital platformda filmleri yayından kaldırıldı.

8u.webp

Olay bir grup kadının, erkek fotoğrafçıların tacizlerini açıklamasıyla başladı. Fotoğrafçıların kadınları çıplak poz vermeye ikna etmek için manipüle ettiği, hatta kadınlara cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

İfşa edilenlerin listesi oyunculardan sanat eleştirmenlerine kadar genişledikçe genişledi. Ve gün geçtikçe yeni bir ifşa gündeme geliyor. Son olarak ünlü yönetmen Selim Evci’nin adı iddialara karıştı.

8u8.webp

MUBİ’nin Evci hakkındaki açıklaması şöyle:

“MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci’nin İki Çizgi filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız Savrulan Zaman’ı programdan çıkardığımızı duyururuz.

Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz.”

9ii.webp

Akbank Sanat’ın açıklaması da şöyle:

“Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle iş ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir.”

u7y7.webp

99.jpg

Son Haberler
57 yaşında hayatında yeni bir sayfa açtı: Ünlü güzel Dubai'ye yerleşti
57 yaşında hayatında yeni bir sayfa açtı: Ünlü güzel Dubai'ye yerleşti
Muhafazakar fenomenden uykuları kaçıracak uyarı
Muhafazakar fenomenden uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor bir yıldızı daha Brezilya'ya kaptırdı
Trabzonspor bir yıldızı daha Brezilya'ya kaptırdı
ÇYDD: Karma eğitimi hedef alan zihniyeti kabul etmiyoruz
ÇYDD: Karma eğitimi hedef alan zihniyeti kabul etmiyoruz
Venedik Film Festivali'ne Gazze gölgesi: Ünlü isimler boykota katıldı
Venedik Film Festivali'ne Gazze gölgesi: Ünlü isimler boykota katıldı