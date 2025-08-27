Çıplak poz ve cinsel taciz iddiası sonrası! Ünlü yönetmen Selim Evci'nin filmleri yayından kaldırıldı

Son günlerde ünlü isimlerin taciz ifşaları gündeme bomba gibi düşerken bir ifşa da ünlü yönetmen Selim Evci hakkında geldi. Ünlü yönetmenin hakkında çıkan taciz iddialarının ardından dijital platformda filmleri yayından kaldırıldı.

Olay bir grup kadının, erkek fotoğrafçıların tacizlerini açıklamasıyla başladı. Fotoğrafçıların kadınları çıplak poz vermeye ikna etmek için manipüle ettiği, hatta kadınlara cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

İfşa edilenlerin listesi oyunculardan sanat eleştirmenlerine kadar genişledikçe genişledi. Ve gün geçtikçe yeni bir ifşa gündeme geliyor. Son olarak ünlü yönetmen Selim Evci’nin adı iddialara karıştı.

MUBİ’nin Evci hakkındaki açıklaması şöyle:

“MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci’nin İki Çizgi filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız Savrulan Zaman’ı programdan çıkardığımızı duyururuz.

Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz.”

Akbank Sanat’ın açıklaması da şöyle:

“Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle iş ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir.”