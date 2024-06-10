Cipsi kapan sincabın keyfine diyecek yok. Videosu paylaşım rekoru kırıyor

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Halbori Gözelerinde piknik yapan bir vatandaşın yanına sincap geldi.

Yabani sincap kendisine uzatılan cipsten hemen aldı. Sincabın cipsi keyifle yemesi görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Vatandaş tarafından kayıt altına alınan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Piknik yapan ve sincaba cips veren vatandaş, ''Ona ikramda bulunacağımı anlayınca tedirginliği geçti ve gelerek uzattığım cipslerden yemeye başladı. Ben de o anları cep telefonu kameramla kayıt altına aldım. “ dedi.

Devamında ise “Son derece güzel ve sevimli bir hayvan. Benim dışımda da bölgeye gelen piknikçilerin ikramlarını geri çevirmiyormuş” ifadelerini kullandı.