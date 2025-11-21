Olay, 11 Kasım'da akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda meydana geldi. Yakınının iş yerini ziyaret eden Yunus Atabey, 21 AEC 569 plakalı otomobiline bindiği sırada, cipten inen 1 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Atabey hayatını kaybetti, şüpheli kaçtı. Atabey'in cenazesi, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETMİŞ

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Tespit edilen 2 şüpheli, operasyonla yakalandı. 2 şüpheli işlemleri sonrası tutuklanırken, silahlı saldırı ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Atabey'in otomobiline bindiği sırada, yaklaşan bir cipten inen şüphelinin tabancayla peş peşe ateş ettiği, ardından geldiği araca binerek uzaklaşması yer aldı.