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Ustasını saniyeler içerisinde hastanelik eden çırak

Ustasının yanına iş öğrensin diye verilen çırak, yaptığı sakarlıklarla ustasını saniyeler içerisinde hastanelik etti. Olayın görüntüleri sosyal medyada viral aldı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 20:35
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Çırak ustasını saniyeler içerisinde hastanelik etti

Ustasını saniyeler içerisinde hastanelik eden çırak
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Oto saniyede güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çırak yaptığı 'acemilik hatalarıyla' ustasının ayağına ve başına art arda iki kere aynı demiri düşürünce ustasını adeta hastanelik etti.

Brezilya'da bir tamirhanede yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

"Ustaya yardımcı olsun" diye işe alınan çırağın, büyük dikkatsizliği, ustasını hastanelik etmeye yetti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Söz konusu olayda, dükkanın içinde zeminde dikey uzatılmış demir parçayı alıp, tavana doğru diken çırak, sabitlendiğinden emin olmadan arkasını dönüp gidiyor.
Duvara dayalı demir parça sabitlenmediği için sandalyede durumdan habersiz ustanın ayağına büyük bir gürültüyle düşüyor.

USTAYA DARBE ÜSTÜNE DARBE

Olayın devamında yaşananlar ise bu kadarı da olmaz artık denilecek cinsten.

Ayağının acısının derdiyle koltuğunda oturmaya devam ederken, yere düşen demir parçayı geri alıp duvara tekrar dayayan sakar çırak, yine aynı şekilde sabitlendiğinden emin olmadan arkasını dönüp gitti.

Ayağını kontrol etmek için eğilen usta ise, bu kez başına düşen demir parça ile neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, milyonlarca kez izlendi.

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Tamer TÜRK
11.01.2023 21:27
Vallahi billahi hayatımda hiç bu kadar gülmemiştim 😂😂😂👍  
 
Allah ailenize bağışlamış
11.01.2023 20:48
Büyük geçmiş olsun ama çok güldüm ya yok böyle bir şey, yahu dizilerde yapsalar abartmışlar denecek bir olay ahahahha  
 
onur
11.01.2023 20:42
Bu bildiğin cinayete teşebbüs...  
 
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