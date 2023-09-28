Çıraklarına şınav çektirip, süründüren kuaföre 4 ay ev hapsi

Iğdır’da iş yerinde çalışan çırakları yarı çıplak halde şınav çektirip, süründüren kuaför salonu sahibi Erdi Döner (34), 4 ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: DHA
Çıraklarına şınav çektirip, süründüren kuaföre 4 ay ev hapsi

Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki kuaför salonunun sahibi Erdi Döner (34), elinde sopayla 3 çırağa üstü çıplak vaziyette şınav çektirdi, sonra da iş yerinde iki duvar arasında metrelerce süründürdü. Döner, "Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim" diye seslendi.

"DÖVMEK İSTEMİYORUM, SÜRÜN KARDEŞİM"

Kuaför Döner'in çıraklarına şınav çektirdiği ve süründürdüğü anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Döner'in sürünmek istemeyen çırağına, "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim" dediği görüntülerde yer aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

Çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründüren berber Erdi Döner çıkan haberler üzerine çalışma yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Konu ile ilgili Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında 'Berber çıraklarını şınav çektirip, süründürdü' başlıklı haber ve paylaşımlar yer almıştır. İlimizde faaliyet gösteren bir kuaförde çekildiği anlaşılan görüntülerle ilgili olarak E.D. isimli şüpheli şahıs, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. Görüntülerde yer alan mağdurlar S.U. (15), A.T. (13) ve E.P. (18), Çocuk Şube Müdürlüğü’ne intikal ettirilmiş olup olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Bir geceyi polis merkezinde geçiren berber Erdi Döner, emniyetteki ifadesinin ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Erdi Döner ifadesinde, "İşyerini kapatıp temizlik yaparken arkadaşlarla, şaka eğlence tarzlı video çektik. İş yerinde bir müşteri de cep telefonu ile çektiği video görüntüleri arkadaşına atmış ve görüntüler sosyal medyaya düşmüş. Bu şekilde olduğu için çok üzgünüm" diye konuştu. Mahkeme tarafından Döner'e 4 ay ev hapsi cezası verildi.

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