Circle’ın halka arzı, kripto piyasasını hareketlendirdi

Kripto para piyasalarının istikrarlı oyuncularından biri olarak bilinen Circle Internet Group, gerçekleştirdiği halka arzda 1,1 milyar dolar topladı. Şirketin açılış fiyatı 31 dolardan işlem görmeye başlamasının ardından hisse değeri üç katına çıktı. Bu gelişme, kripto dünyasında uzun süredir beklenen yatırımcı güveninin yeniden şekillenmekte olduğunu gösterdi.

Circle, dolara bire bir sabitlenen USDC adlı stablecoin'in ihraççısı olarak biliniyor. Şirketin topladığı bu dev sermayenin, USDC'nin kullanım alanlarını artırmak ve yeni pazarlara açılmak için kullanılacağı belirtildi.

YENİ DÜZENLEMELER GÜVEN ORTAMINI BESLİYOR

Circle’ın başarısı, kripto sektörüne olan kurumsal ilginin yeniden arttığını da ortaya koyuyor. Özellikle Haziran ayında ABD Senatosu’nda kabul edilen GENIUS Yasası, dolara sabitlenmiş stablecoin’lere yasal zemin sunarak yatırımcı güvenini artırdı. Bu yasa sayesinde sektöre yönelik düzenleyici belirsizliklerin önemli ölçüde giderildiği ifade ediliyor.

S&P Global Market Intelligence verilerine göre, 2021 yılında 11 halka arz ile toplamda 596 milyon dolarlık bir hacme ulaşan kripto halka arzları, 2025 yılının ilk yarısında 5 farklı şirketle 2,1 milyar doları aşmış durumda. Bu artış, yalnızca ABD ile sınırlı kalmıyor.

Bitcoin’de kararsızlık hâkim

DÜNYA GENELİNDE KRİPTO ŞİRKETLERİ HALKA AÇILIYOR

KPMG'nin Gelişen Devler uygulamasında küresel lider ortak olan Francois Chadwick’e göre, kripto şirketlerinin halka arzlara yönelmesinin temelinde geleneksel sermaye piyasalarına açılma isteği yatıyor. Chadwick, “Yatırımcılar daha düzenli ve şeffaf yollarla kriptoya yatırım yapmayı tercih ediyor” dedi.

Sadece ABD’de değil, Singapur merkezli Antalpha Platform Holding'in Nisan ayında ABD’de yaptığı halka arz da dikkat çekici örneklerden biri oldu. Bunun yanı sıra İsviçre, İngiltere, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde de kripto dostu yasal düzenlemeler sayesinde benzer girişimlerin arttığı görülüyor.

Chadwick ayrıca, “Kripto şirketlerinin geleneksel para birimleriyle fon toplaması ilk bakışta çelişkili görünse de, büyüme, teknoloji yatırımı ve yeni pazarlara açılım açısından halka arzlar önemli bir kaynak sunuyor” ifadelerini kullandı.

Circle’ın başarısı, Türkiye dahil pek çok ülke için örnek teşkil edebilecek nitelikte. Kriptoya yönelik yasal çerçevelerin netleşmesiyle birlikte, bu alanda yeni yatırım fırsatlarının ortaya çıkması bekleniyor.