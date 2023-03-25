Çirişotu bitkisi saçkırana iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çirişotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çirişotu bitkisinin saçkırana iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

Çirişotu bitkisinin saçkıran tedavisinde de kullanıldığı bildirildi.

SAÇKIRAN NEDİR?

Saçkıran ya da tıbbi adıyla alopesi areata bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerinin kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile karakterize bir hastalıktır. Kafa derisinde ortaya çıktığında yuvarlak ya da oval şekilli dışarıdan kolayca görülebilen saçsız alanlarla kendini gösterir. Bir süre sonra saçsız alanlarda tekrar saç çıkar ya da yeni lezyonlar gelişir. Saçkıran ağırlıklı olarak gençlerde ortaya çıkar. Hastalıktan etkilenen her 100 kişiden 70 ila 80’i 40 yaşın altındadır. Erkeklerde kadınlardan daha fazla oranda görülür.

ÇİRİŞOTU BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir bitkidir. Kökündeki yumrulardan çiriş yapılır. Nisan - Temmuz aylarında çiçek açar.

ÇİRİŞOTUNUN ZARARI YAN ETKİSİ VAR MI?

Çiriş otunun ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl kullanılacağını öğrendiğimize göre, onu kullanmadan önce bilmemiz gereken son bir mühim konu var: Çiriş otunun zararları.

Özellikle daha önce hiç yemeyenlerin içi rahat olabilir çünkü çiriş otunun bilinen hiçbir zararı yok. Ancak faydalarından da anlayabileceğiniz gibi kendisi idrar söktürme konusunda oldukça başarılı olduğundan, fazla tüketildiğinde bu durum rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor.Bu nedenle her şeyde olduğu gibi çiriş otunda da aşırıya kaçmamak gerekiyor.

Uyarımızı da yapmadan bitirmeyelim, eğer ciddi bir rahatsızlığınız ya da alerjiniz varsa ve daha önce hiç çiriş otu tüketmediyseniz elbette öncesinde mutlaka doktorunuza danışın ve onun önerdiği miktarda ve şekilde çiriş otu tüketin. Doktorunuzun tavsiyeleri dışında hiçbir şey yapmayın, aman diyelim. Sağlık bu, ihmale, ciddiye almamaya gelmez.