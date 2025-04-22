Cirit müsabakasında yarışmacı at üstünde kalp krizi geçirdi

Kaynak: DHA
Cirit müsabakasında yarışmacı at üstünde kalp krizi geçirdi

Erzurum'da düzenlenen dostluk müsabakasında atının üzerinde kalp krizi geçiren ciritçi Adem Geyik (44) hayatını kaybetti.

Erzurum'da düzenlenen dostluk müsabakasında atının üzerinde kalp krizi geçiren ciritçi Adem Geyik (44) hayatını kaybetti.

Olay, 20 Nisan saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi kırsal Uzunyayla Mahallesi’nde meydana geldi. Üç Hilal Atlı Spor Kulübü ile yapılan dostluk müsabakasının 2’nci yarısında sahaya çıkan Uzunyayla Atlı Spor Kulübü sporcusu Adem Geyik, atının üzerinde kalp krizi geçirdi.

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Geyik, dengesini kaybedip sırtüstü düştü. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi. Arkadaşları tarafından özel araçla hastaneye götürülmek istenen Adem Geyik, yolda karşılarından gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adem Geyik burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Evli, 2 çocuk babası Geyik'in cenazesi dün Narmanlı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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