Ciro Immobile Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Beşiktaş'ın yüksek maliyeti ve performansı nedeniyle vedalaşma planları yaptığı Ciro Immobile için yeni bir gelişme yaşandı. Dünya yıldızı golcü için resmi bir açıklama yapıldı.

Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Immobile'nin menajeri Marco Sommella, Fanatik'e yaptığı açıklamada, İtalyan forvetin Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyledi.

CIRO IMMOBILE BEŞİKTAŞ'TA KALIYOR

Sommella, siyah-beyazlıların yollarını ayırmak istediği Immobile için "Önümüzdeki yıl da yüzde 100 Beşiktaş'ta kalacak" ifadesini kullandı.

Öte yandan menajer Marco Sommella, başka bir takım ve başka bir oyuncusu için İstanbul'a geleceğini ifade etti.