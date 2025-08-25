Ciro Immobile'nin dünyası başına yıkıldı!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan ayrılan ve Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bırakmıştı. İtalyan golcünün sağlık durumu belli oldu.

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyerek sözleşmesi feshedilen ve Serie A ekibi Bologna ile anlaşmaya varan Ciro Immobile, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yıldız oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süre de netleşti.

CIRO IMMOBILE 8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Serie A'nın ilk haftasında Roma ile karşılaşan Bologna'da Ciro Immobile, maça ilk 11'de başladı. 35 yaşındaki İtalyan golcü, karşılaşmanın 29. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sağ bacağını tutarak kendisini acılar içinde yere bırakan Immobile'nin durumu belli oldu.

Sky İtalia'da yer alan habere göre; Sakatlığı bulunan Ciro Immobile, yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

