Çırpına çırpına can verdi! 3 yaşındaki çocuğun ölüm oyunu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. Evin önündeki salıncağa binen 3 yaşındaki çocuk sallanırken ip boynuna dolandı. Bir süre çırpınan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, evlerinin önünde salıncakta sallanırken ipin boynuna dolanması sonucu boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Salıpazarı ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki E.A.Ö evlerinin önünde kurulu salıncakta sallandığı sırada, salıncağın ipi boynuna dolandı. Küçük çocuk bir anda askıda kalarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden anne, çocuğunu hemen bulunduğu yerden indirdi. Ailesi tarafından kendi imkânlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürülen minik E.A.Ö, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

