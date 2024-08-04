Çırpındığını gördüğü 3 torununu kurtardı, kendisi boğuldu

Kaynak: DHA
Çırpındığını gördüğü 3 torununu kurtardı, kendisi boğuldu

Giresun'da gölette oynayan 3 torununun çırpındığını gören dedeleri Hüseyin Karabey Bodur, torunlarını kurtardı ancak kendisi boğuldu.

Acı olay Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Hacıhasan köyünde gerçekleşti. Pikniğe gelen Hüseyin Karabey Bodur, serinlemek için gölete giren 3 torunu, kenardan izlerken çırpındıklarını gördü.

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Bodur, hemen suya girerek torunlarını kurtarıp kıyıya getirmeyi başardı ancak kendisi gölette bir anda kayboldu. Çevredekilerin yaptığı ihbarla bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışmalarında suyun dip kısmında dede Bodur'un cansız bedenine ulaşıldı.

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Hüseyin Karabey Bodur'un cansız bedeni savcılık incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Dedeleri tarafından kurtarılan 3 çocuk, sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrası Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Daha sonra Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde sevk edilen çocukların durumunun iyi olduğu açıklandı.

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