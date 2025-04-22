Çıtayı arşa taşıdılar! Yeni batarya tüm ezberleri bozdu: 5 dakika şarjla 800 kilometre yol

Elektrikli araç sektörünün şarj süresi ve menzil sorununa yönelik arayışları hız kesmeden devam ederken, Çinli batarya devi Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), sektörde ezber bozacak bir gelişmeye imza attı.

Şirket, yeni nesil Shenxing 2. Nesil bataryasının yalnızca 5 dakikalık şarjla 520 kilometreye kadar menzil sunduğunu ve tam kapasitede 800 kilometre menzile ulaşabildiğini açıkladı. Bu gelişme, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük endişelerinden biri olan "menzil kaygısını" ortadan kaldırma yolunda dev bir adım olarak görülüyor.

RAKİPLERİ GÖLGEDE BIRAKTI

CATL’nin paylaştığı verilere göre, batarya yalnızca hızlı değil aynı zamanda yüksek kapasiteli. Bu da Tesla, BYD ve Mercedes-Benz gibi dev rakiplerini teknolojik anlamda geride bıraktığı anlamına geliyor.

Örneğin, Tesla’nın mevcut süper şarj cihazları 15 dakikada 270 km menzil sunarken, Mercedes-Benz kısa süre önce bir bataryasının 10 dakikada 325 km menzil kazandırabildiğini duyurmuştu. BYD ise geçtiğimiz ay 5 dakikalık bir şarjla 400 km menzil vadeden sistemini tanıtmıştı.

1.3 MEGAWATT ŞARJ GÜCÜ, SOĞUKTA BİLE PERFORMANS

Yeni batarya sadece menzil değil, şarj gücü ve sıcaklık dayanımı açısından da dikkat çekiyor.

CATL, Shenxing 2. Nesil bataryanın 1.3 megawatt'lık tepe şarj gücüne ulaştığını ve -10°C gibi düşük sıcaklıklarda bile yüksek şarj performansı sunduğunu belirtti. Bu özellik bataryanın farklı iklim koşullarında güvenle kullanılabilmesini sağlıyor.

CATL’nin 5 dakikada 520 km ve tam dolumda 800 km menzil vadetmesi, bu alandaki rekabetin seyrini değiştirecek nitelikte.

SODYUM-İYON TEKNOLOJİSİNDE DE İLK

CATL’nin tanıtım gününde dikkat çeken bir diğer gelişme ise yeni nesil sodyum-iyon batarya teknolojisiydi. "Naxtra" serisi altında geliştirilen bu bataryalar, lityum kullanımını azaltarak daha sürdürülebilir bir üretim modeli sunuyor.

Şirket, bu bataryaların özellikle ağır vasıta taşımacılığına yönelik geliştirildiğini ve -40°C ile +70°C arasında yüksek performans gösterebildiğini açıkladı. Ayrıca sekiz yıldan fazla hizmet ömrüyle kurşun-asit bataryalara kıyasla daha düşük yaşam döngüsü maliyeti sunduğu da vurgulandı.

HİSSELERE OLUMLU YANSIDI

Teknoloji dünyasında büyük ses getiren bu duyurular, şirketin borsadaki performansına da olumlu yansıdı. CATL'nin Shenzhen borsasında işlem gören hisseleri, Salı günü yaklaşık %1 değer kazandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN GELECEĞİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

CATL’nin bu çığır açan açıklamaları, elektrikli araçların geleceği için büyük önem taşıyor. Daha kısa şarj süreleri ve uzun menzil, kullanıcılar için elektrikli araçları daha cazip hale getirirken, sektörün büyüme hızını da artırabilir.

Eğer açıklanan teknolojiler seri üretime geçerse, otomobil dünyasında akaryakıtlı araçlarla rekabet koşulları ciddi biçimde değişebilir.