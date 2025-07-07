Citgo satışı tekrardan mahkemelik oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Citgo satışı tekrardan mahkemelik oldu

Venezuela’nın ABD’deki en değerli varlığı Citgo’nun satışı yeniden yargı sürecine taşınıyor. Gold Reserve’un 7,4 milyar dolarlık teklifine ciddi itirazlar geliyor.

ABD’de Venezuela’nın rafineri iştiraki Citgo Petroleum’un satışına ilişkin yapılan açık artırma sonuçlarına karşı itirazlar artıyor. Reuters’a konuşan üç kaynağa göre, 2017'den bu yana alacaklarını tahsil etmeye çalışan tahvil sahiplerinin avukatları ve bazı teklif sahipleri, Delaware yargıcı Leonard Stark’a sunulan Gold Reserve iştiraki Dalinar Energy’nin teklifine karşı hazırlık yapıyor.

Dalinar’ın 7,4 milyar dolarlık teklifi, Citgo hisseleriyle teminatlandırılmış önemli bir Venezuela tahviline ödeme planı içermemesi nedeniyle eleştiriliyor. Bu eksikliğin itirazların temel nedeni olması bekleniyor.

PDV Holding'in satışıyla yaklaşık 19 milyar dolarlık alacağı bulunan 15’e yakın kreditörün kısmen tazmin edilmesi hedefleniyor. Ancak değerlendirmenin hangi kriterlerle yapıldığının net olmaması da tepki topluyor.

Geçen yıl Elliott Investment Management’ın 7,3 milyar dolarlık teklifi reddedilmişti. Sonuçlara yönelik itirazlar 9 Temmuz’a kadar kabul edilecek. Satışla ilgili nihai duruşma 18 Ağustos’ta yapılacak.

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