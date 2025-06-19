Çitlekçi’den 30. Yıla Vefa Kampanyası: 30 kişiye 30 TOGG Hediye Edildi

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Çitlekçi’den 30. Yıla Vefa Kampanyası: 30 kişiye 30 TOGG Hediye Edildi

Kurulduğu günden bu yana güven ve kaliteye odaklanan Çitlekçi, 30. yılını simgeleyen kampanyasıyla Türkiye genelinde 30 kişiyi elektrikli araç sahibi yaptı.

Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve kuruyemiş sektöründe 30 yılı geride bırakan Türkiye’nin güçlü markası Çitlekçi, yıl dönümünü anlamlı bir kampanyayla kutladı. Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’un hediye edildiği kampanyada, 30 talihli Milli Piyango ve noter denetiminde yapılan çekilişle belirlendi.

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Ankara Çankaya’da yapılan çekiliş organizasyonunda konuşan Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç,

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“Yıllardır bizimle yol yürüyen müşterilerimize anlamlı bir karşılık sunmak istedik. Bizim için bu bir sadakat göstergesi değil, gönülden bir teşekkürdür,” dedi.

Kampanya süreci, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda kamuya açık şekilde yürütüldü. 117 gün boyunca Türkiye genelinde toplanan milyonlarca kupon, kampanyaya olan ilgiyi ortaya koydu.

Çekilişle belirlenen 30 talihlinin tam listesi, Çitlekçi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İŞTE! TOGG KAZANAN TALİHLİLERİN RESMİ SONUÇLARI

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