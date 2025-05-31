Cepteki Tuzak: Dünyayı Sarsan Siber Dolandırıcılık Uygulamalarına dikkat!

2024 ve 2025 yıllarında dünya genelinde siber dolandırıcılık vakalarında ciddi artışlar yaşandı. Özellikle mobil cihazları hedef alan uygulama tabanlı dolandırıcılıklar öne çıkıyor. Google’ın 2024 Güvenlik Raporu’na göre, sadece Play Store üzerinden yayımlanan 1.5 milyondan fazla kötü amaçlı uygulama tespit edildi ve kaldırıldı. Ancak bu süre zarfında milyonlarca kullanıcı bu uygulamaları indirerek kişisel bilgilerini dolandırıcılara teslim etti. (Google Play Protect Report, 2024)

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAHTE BANKA UYGULAMALARI

Özellikle sahte bankacılık uygulamaları, kullanıcıların hesap bilgilerini çalarak milyonlarca dolarlık vurgun yapıyor. FBI’ın 2025’in ilk çeyreğinde yayımladığı IC3 Raporu’na göre, sadece ABD'de sahte uygulamalar yoluyla yapılan finansal dolandırıcılıklardan kaynaklı kayıp 1.2 milyar doları aştı. (FBI IC3 Report, 2025)

Siber güvenlik firması Kaspersky’nin uyarısına göre, yeni nesil dolandırıcılar artık yapay zekayla oluşturdukları sahte arayüzleri kullanarak gerçek banka uygulamalarını birebir taklit ediyor. Bu sahte uygulamalar kullanıcıların PIN, şifre ve SMS doğrulama kodlarını çalıyor. (Kaspersky Global Threat Report, 2025)

ASYA VE AFRİKA’DAKİ UYGULAMA MAĞAZALARI TEHLİKE SAÇIYOR

Siber güvenlik şirketi Trend Micro, 2025 başında yayımladığı raporda özellikle Asya ve Afrika’da faaliyet gösteren alternatif uygulama mağazalarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu duyurdu. Bu mağazalarda doğrulama süreçlerinin zayıf olması, sahte uygulamaların kolayca yayımlanmasına neden oluyor. (Trend Micro Cyber Risk Index, 2025)Hindistan’da kullanıcıları hedef alan “FakeLoan” adlı uygulama, sahte kredi teklifleriyle binlerce kişinin banka bilgilerini ele geçirmişti. Bu uygulamanın 500.000'den fazla indirildiği ve mağdur sayısının her geçen gün arttığı bildiriliyor. (India Times, Şubat 2025)