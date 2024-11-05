Çitos Efe olarak hafızalara kazınmıştı! Son hali görenleri şoka uğrattı

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Çitos Efe olarak hafızalara kazınmıştı! Son hali görenleri şoka uğrattı

'Çocuktan Al Haberi' programıyla hafızalara kazınan 'Çitos Efe' son haliyle gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Efe Koçyiğit'i görenlerin son hali şoke uğrattı.

Çocuktan Al Haberi'ne sempatik halleri, şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile damgasını vuran Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit büyüdü.

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Kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerde görünür olmuştu.

BAKANLIK OBEZİTE KONUSUNDA AİLEYE UYARIDA BULUNMUŞTU

Sonrasında da bakanlık duruma el atmış, ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.

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Şimdilerde büyüyen ve 12 yaşına gelen Efe Koçyiğit son hali gündem oldu. Koçyiğit'in aldığı kilolar gözlerden kaçmadı. Koçyiğit geçtiğimiz günlerde Hayrettin ile Kaos Show programına konuk olmuş izleyenleri heyecanlandırmıştı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'e sosyal medyada; 'ne kadar büyümüşsün' 'çok tatlı görünüyorsun', 'maşallah sana', 'hiç değişmemiş' gibi yorumlarda bulundular.

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