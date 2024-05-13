Çitos Efe olarak tanınan Efe Koçyiğit'in son hali ortaya çıktı

'Çocuktan Al Haberi' programında sempatik davranışları, şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile fenomen olan Efe Koçyiğit’in son haline YouTube’de Testo Taylan olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız ulaştı.

'Çitos Efe' olarak hafızalarda yer edinen Efe Koçyiğit'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Daha önce Filozof Atakan'ın da son haline ulaşan Testo Taylan bu kez bir döneme damga vuran fenomene ulaştı.

‘Çocuktan Al Haberi’ yarışmasının yıldız ismi 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit, yıllar sonraki haline sosyal medyada yorum yağdı.

Çitos Efe'nin son görüntüsüne "Aşırı kilo almış çocuk", "Sağlığı için zayıflamalı", "Halen çok tatlı", "Çocuk değişmemiş", "Hiç değişmemiş" yorumları yapıldı.