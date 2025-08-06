Citroen Ami, yenilenen yüzüyle Türkiye’de yollarda!

Kaynak: AA
Citroen Ami, yenilenen yüzüyle Türkiye’de yollarda!

Citroen’in şehir yaşamına özgürlük getiren elektrikli modeli Ami, 2024 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yenilenmiş versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuluyor.

Citroen, şehir içi mobiliteyi yeniden tanımlayan Ami modelinin yenilenmiş halini Türkiye yollarına çıkarmaya hazırlanıyor. Hafif, elektrikli ve sessiz yapısıyla dikkat çeken Ami, saatte 45 kilometre hıza ulaşabilen, 75 kilometre menzilli bir mikromobilite çözümü sunuyor. Standart bir prizden kolayca şarj edilebilen ve 2 kişilik tasarımıyla öne çıkan bu model, şehir hayatında pratiklik ve bağımsızlık vadediyor.

YENİ TASARIM, ÖZGÜN VE CESUR

Ami’nin yenilenen ön yüzü, markanın yeni logosunu taşıyan eğimli bir kapsül tasarımıyla dikkat çekiyor. Daha yalın ve dinamik bir görünüme kavuşan model, göz kapaklarını andıran siyah çerçeveli farlarıyla etkileyici bir ifade kazanıyor.

Yüksekte konumlanan farlar, kabartmalı bir kapsülle birleşerek Ami’nin neşeli ve eğlenceli karakterini güçlendiriyor. Yeni ön ve arka tampon tasarımları, aracı daha geniş ve dikkat çekici gösterirken, oyuncu ruhunu koruyor.

Ağustos ayında Türkiye’de satışa sunulacak olan Ami, şehir yaşamına özgün bir soluk getiriyor. Hem şık hem de yaramaz bir tarza sahip olan bu model, dört tekerlekli bisiklet dünyasını yeniden şekillendiriyor.

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