Citroen Ami’nin Mart ayı fiyatları açıklandı. Otomobil sektörü uçuyor

Otomobil sektöründeki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Son dönemlerde yaşanan çip krizi, döviz kuru nedeniyle sektörde büyük bir hareketlilik başlamıştı.

Tüm otomobil markaları Mart ayı fiyatlarını duyururken Citroen Ami de fiyatlarını paylaştı.

FİYATLAR:

ÖZELLİKLERİ

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Citroen Ami, 6 kW gücündeki elektrikli motorla sürücülerin karşısına çıkıyor. 40 Nm tork üretebilen aracın vites sayısı ise 1. Bunun dışında 3 saatte tam şarj olan 5,5 kWh‘lik bataryasıyla maksimum 75 km menzil sunuyor.

Citroen Ami‘ninmaksimum hızı 45 km/s ve 0-45 arası hızlanması 10 saniye olarak ölçülmüş. Ayrıca 63 litre bagaj hacmi bulunuyor ve aracın ağırlı bataryası dahil 471 kg. Maksimum taşıma kapasitesiyse 710 kg.

İŞTE ÖZELLİKLER:

LED Farlar ve Sinyaller

Hız Gösterge Paneli

2 Hız Modlu Ön Silecek Kontrolü

Akıllı Telefon Tutacağı ve USB

Isıtma ve Havalandırma

Manuel El Freni

Sürüş Mod Seçimi D/N/R

Sürücü Koltuğu Ayarlama Kolu

3 Bölmeli Renkli Ön Panel Saklama Alanı

2 Adet Çizgi Detaylı Kapı Filesi

1 Adet Ön Konsolu Aşağıdan Ayıran Siyah File

Renkli Çanta Askısı

Van Kapılarda Saklama Gözleri

2 Adet Renk Detay Çerçeveli Siyah Paspas

2 Adet Renkli Çizgi Detaylı Kapı Filesi.