Citroen durmuyor! Elektrikli araçlar dikkat çekiyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket yenilediği modelleriyle büyüme ivmesini artırmayı sürdürüyor.

Temmuz ayı itibarıyla başta elektrikli araçlar segmenti olmak üzere sektörün dikkat çeken markaları arasında yerini alan Citroen, geçen ay gerçekleştirdiği 1362 elektrikli araç satışıyla yüzde 7,9'luk paya ulaşarak, 3'üncü sırada yerini aldı.

Son 2 aylık toplam elektrikli araç satışı 3 bin 831'e ulaşan markanın yükselen performansının başrolleri ise yeni C3 ve C3 Aircross modelleri oldu.

Yeni Citroen E-C3, temmuz ayında gerçekleştirdiği 1050 satış ve yüzde 87'lik payla segmentinin lideri olurken, mayıs ayı sonunda satışa sunulan yeni E-C3, 3 aylık dönemde ulaştığı 1894 satış ve yüzde 63 ile segmentinde önemli bir payı elinde bulunduruyor.

Yine aynı dönemde satışa sunulan yeni E-C3 Aircross ise ulaştığı yüzde 7'lik payla segmentinde 4'üncü sıraya yükselirken, araç 7 aylık dönem göz önüne alındığında ise 1222 satış ile yükselişini sürdürdü.

C segmentinin önemli oyuncularından E-C4 ve E-C4 X de 7 aylık dönemde ulaştığı 1904 satış ile markanın bu pazardaki yükselişinde önemli bir paya sahip bulunuyor.

"TOPLAM PAZARIN İÇERİSİNDEN 8,1'LİK PAY ELDE ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Marka Direktörü Bora Duran, marka olarak temmuzda elektrikli araç pazarında 3'üncü olarak podyuma çıktıklarını belirterek, "E-C3 ve E-C3 Aircross, elektrikli araç pazarındaki büyümemizde lokomotif görevini üstlendi. Her iki araç da pazarda çok hızlı şekilde kabul gördü. Tabii burada E-C4 ve E-C4 X'in de hakkını vermeliyiz, bizi çok iyi şekilde desteklediler." ifadelerini kullandı.

Yeni E-C3 ve C3 Aircross'un etkisiyle B segmentinde yıl sonu hedeflerinin 15 bin olduğunu hatırlatan Duran, şunları kaydetti:

"Bunun da bizim pazar payımıza yaklaşık 1,3-1,4 gibi bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Daha önce açıkladığımız gibi hedefimiz yılı yaklaşık 9 bin 500 adet C3 Aircross, yaklaşık 5 bin 500 de E-C3 satışıyla tamamlamak. Marka olarak yıl sonu hedefimiz olan 71 bin rekor satış için bu iki model çok önemli bir itici güç olacak ve bunu satış rakamlarıyla şimdiden kanıtlamış durumdalar. Elektrikli araç tarafında da C3, C3 Aircross, C4 ve C4 X'in elektrikli versiyonlarıyla toplam pazarın içerisinden yaklaşık 8,1'lik bir pay elde etmeyi planlıyoruz. Elektrikli araç satışımız halihazırda bu modellerle beraber hızlanırken markamız bunun yanında ticari tarafta da özellikle Berlingo ile çok baskın olarak devam ediyor."

Duran, yılın ilk yarısında çok hızlı şekilde devam ettiklerini ve yılın geri kalan yarısında da ticari araç tarafında yine "agresif" olacaklarına işaret ederek, elektrikli ve ticari araçlardaki bu başarılarının yanı sıra C4 ve özellikle C4 X tarafında şu anda filo pazarında çok ciddi adetler yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Duran, yeni model atakları kapsamında ağustos ayı itibarıyla yeni Ami modelini satışa sunduklarının altını çizerek, "Tabii ki mevcut C5 Aircross da bugün bize aylık olarak yaklaşık 600-700 gibi bir adet getiriyor. Yılın son çeyreğinde satışa sunmayı planladığımız yeni C5 Aircross ile ivmemiz hızlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, yeni Stellantis STLA Medium platformundan yararlanan ve markanın yenilenen tasarım dilini yansıtan ikinci nesil C5 Aircross, prestijli tasarımı, verimliliği artıran aerodinamik yapısı ve iç mekanda konfor sağlayan tasarımıyla dikkati çekiyor. Araç, arka koltuk genişliği, ihtiyaçlara çözüm sunan geniş bagaj hacmi ve gelişmiş teknolojisi ile konforlu bir SUV ile seyahat etme hissi yaşatıyor.

Yeni C5 Aircross, hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli olmak üzere 3 farklı elektrikli güç-aktarma sistemi ile müşterilere geniş bir yelpazede seçme özgürlüğü sunarken, gelişmiş sürüş destek sistemleri ile yolculukları daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.