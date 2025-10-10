Yeniçağ Gazetesi
10 Ekim 2025 Cuma
İstanbul 19°
Anasayfa Otomotiv Citroen Ekim ayına özel kampanyalı fiyatlarını açıkladı

Citroen Ekim ayına özel kampanyalı fiyatlarını açıkladı

C5 Aircross hariç her modelinde elektrikli ve benzinli motor seçenekleriyle karşımıza çıkmayı başaran Citroen markası ekim ayındaki kapmanyalı satış fiyatlarını açıkladı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Citroen Ekim ayına özel kampanyalı fiyatlarını açıkladı - Resim: 1

Bu arada bir dip not koyalım buraya, C5 Aircross önümüzdeki aydan itibaren yenilenmiş ve elektrikli motor seçeneği eklenmiş olarak Türkiye’de satışa çıkacak.
Müşterilerine Her modelde bu özgürlüğü sunan tek marka Citroen

1 7
Citroen Ekim ayına özel kampanyalı fiyatlarını açıkladı - Resim: 2

Yeni Ami

Eylül : 539.900 TL / Ekim : 500.000 TL

Yeni Ami Buggy

Eylül : 579.000 TL / Ekim : 540.000 TL

Yeni Ami Peps

Eylül : 560.000 TL / Ekim : 520.000 TL

2 7
Citroen Ekim ayına özel kampanyalı fiyatlarını açıkladı - Resim: 3

Citroen E C3 Plus

Eylül : 1.355.000 TL / Ekim 1.375.000 TL

Citroen E C3 Max

Eylül : 1.405.000 TL / Ekim : 1.434.000 TL

3 7
Citroen Ekim ayına özel kampanyalı fiyatlarını açıkladı - Resim: 4

Citroen C3 Aircross Hybrid Plus

Eylül : 1.750.000 TL / Ekim 1.798.000 TL

Citroen C3 Aircross Hybrid Max

Eylül : 1.813.000 TL / Ekim : 1.853.000 TL

Citroen E C3 Aircross

Eylül : 1.558.000 TL / Ekim 1.588.000 TL

4 7
Citroen Ekim ayına özel kampanyalı fiyatlarını açıkladı - Resim: 5

Citroen C4 1.2 130Hp Eat8 You

Eylül : 1.781.000 TL / Ekim : 1.791.000 TL

Citroen C4 1.2 130Hp Eat8 Max

Eylül : 1.958.000 TL / Ekim : 2.004.000 TL

Citroen C4 145Hp Hybrid Max

Eylül : 2.030.000 TL / Ekim : 2.112.000 TL

Citroen E C4 115Kw Max

Eylül : 2.087.000 TL / Ekim : 2.057.000 TL

5 7
Citroen Ekim ayına özel kampanyalı fiyatlarını açıkladı - Resim: 6

Citroen C4 X 1.2 130Hp Eat8 You

Eylül : 1.808.000 TL / Ekim : 1.844.000 TL

Citroen C4 X 1.2 130Hp Eat8 Max

Eylül : 1.981.000 TL / Ekim : 1.995.000 TL

Citroen E C4 X 115Kw Max

Eylül : 2.039.000 TL / Ekim : 2.039.000 TL

6 7
Citroen Ekim ayına özel kampanyalı fiyatlarını açıkladı - Resim: 7

Citroen C5 Aircross 1.5 Dizel Max

Eylül : 2.278.000 TL / Ekim : 2.278.000 TL

Citroen C5 Aircross 1.2 Hybrid Max

Eylül : 2.302.000 TL / Ekim : 2.302.000 TL

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
