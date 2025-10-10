Bu arada bir dip not koyalım buraya, C5 Aircross önümüzdeki aydan itibaren yenilenmiş ve elektrikli motor seçeneği eklenmiş olarak Türkiye’de satışa çıkacak.
Müşterilerine Her modelde bu özgürlüğü sunan tek marka Citroen
Citroen Ekim ayına özel kampanyalı fiyatlarını açıkladı
C5 Aircross hariç her modelinde elektrikli ve benzinli motor seçenekleriyle karşımıza çıkmayı başaran Citroen markası ekim ayındaki kapmanyalı satış fiyatlarını açıkladı.
Bu arada bir dip not koyalım buraya, C5 Aircross önümüzdeki aydan itibaren yenilenmiş ve elektrikli motor seçeneği eklenmiş olarak Türkiye’de satışa çıkacak.
Yeni Ami
Eylül : 539.900 TL / Ekim : 500.000 TL
Yeni Ami Buggy
Eylül : 579.000 TL / Ekim : 540.000 TL
Yeni Ami Peps
Eylül : 560.000 TL / Ekim : 520.000 TL
Citroen E C3 Plus
Eylül : 1.355.000 TL / Ekim 1.375.000 TL
Citroen E C3 Max
Eylül : 1.405.000 TL / Ekim : 1.434.000 TL
Citroen C3 Aircross Hybrid Plus
Eylül : 1.750.000 TL / Ekim 1.798.000 TL
Citroen C3 Aircross Hybrid Max
Eylül : 1.813.000 TL / Ekim : 1.853.000 TL
Citroen E C3 Aircross
Eylül : 1.558.000 TL / Ekim 1.588.000 TL
Citroen C4 1.2 130Hp Eat8 You
Eylül : 1.781.000 TL / Ekim : 1.791.000 TL
Citroen C4 1.2 130Hp Eat8 Max
Eylül : 1.958.000 TL / Ekim : 2.004.000 TL
Citroen C4 145Hp Hybrid Max
Eylül : 2.030.000 TL / Ekim : 2.112.000 TL
Citroen E C4 115Kw Max
Eylül : 2.087.000 TL / Ekim : 2.057.000 TL
Citroen C4 X 1.2 130Hp Eat8 You
Eylül : 1.808.000 TL / Ekim : 1.844.000 TL
Citroen C4 X 1.2 130Hp Eat8 Max
Eylül : 1.981.000 TL / Ekim : 1.995.000 TL
Citroen E C4 X 115Kw Max
Eylül : 2.039.000 TL / Ekim : 2.039.000 TL
Citroen C5 Aircross 1.5 Dizel Max
Eylül : 2.278.000 TL / Ekim : 2.278.000 TL
Citroen C5 Aircross 1.2 Hybrid Max
Eylül : 2.302.000 TL / Ekim : 2.302.000 TL