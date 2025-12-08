Yeniçağ Özel / Ercan Karaca

Citroën Yeni C5 Aircross’un İstanbul’daki basın lansmanı, markanın global yöneticilerinin Türkiye hakkındaki dikkat çekici açıklamalarına sahne oldu. Yuvarlak masa toplantısında konuşan Citroën Global CEO’su Xavier Chardon ve Citroën Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, hem Türkiye pazarının bugünkü gücünü hem de önümüzdeki yıllardaki rolünü çarpıcı örneklerle anlatırken, Türkiye’nin artık Citroën için bir kilit bölgesel merkez haline geldiğini vurguladılar.

Türkiye pazarının son üç yılda 1 milyon adetlik satış sınırını aşmasının önemine dikkat çeken Chardon, ekonomik dalgalanmalar ve kur baskısına rağmen orta vadede çok güçlü bir büyüme alanı gördüklerini ifade ederek "Avrupa’da yaşlanan müşteri yapısının aksine burada çok genç bir kullanıcı kitlesi var. Bu dinamizm, Türkiye’yi tamamen farklı bir lige taşıyor" dedi.

Chardon, Türkiye’nin yalnızca satış rakamlarıyla değil, karar alma süreçleri ve ürün tercihleriyle de Avrupa’daki Citroën organizasyonunda kıyas noktası haline geldiğini söyledi.

“AVRUPA ÜLKELERİ İZLİYOR”

Citroën CEO’su, Türkiye’nin bazı konularda “cesaret testi” niteliğinde adımlar attığını ifade ederek, elektrikli C3’ün lansmanının yalnızca elektrikli versiyonla yapılmasının Avrupa’da başka hiçbir ülkede mümkün olamayacağını vurguladı:

“Avrupa’da biri bunu denemeye kalksa önce bahaneler üretilir. Türkiye ise zorlu kararları alıp başarıyla uygulayan bir pazar. Bu nedenle tüm Avrupa ülkeleri Türkiye’yi izliyor ve rekabet ediyor.”

“TÜRKİYE ELEKTRİKLİ C3 SATIŞINDA DÜNYADA İKİNCİ SIRADA”

Chardon, elektrikli C3 satışlarında Fransa’nın ardından Türkiye'nin ikinci sıraya yerleştiğini açıklayarak Türkiye’nin elektrikli mobilitede öne çıkan bir ülke haline geldiğini söyledi.

Bu başarıyla bağlantılı olarak, Citroën tarihinde ilk kez yeni bir modelin klinik testlerine Türkiye’nin resmi olarak davet edileceğini de duyurdu.

DURAN: C5 AIRCROSS’UN BİR AYLIK SATIŞ HEDEFİ 1500 ADET

Yeni C5 Aircross’un Türkiye pazarında satışa sunulmasının marka için ileriye dönük önemli bir adım olduğunu ifade eden Citroën Marka Direktörü Bora

Duran, “2025 yılı sonunda gerek toplam satış gerekse pazar payı bakımından Citroën markasının Türkiye’deki tarihi rekoruna imza atmaya hazırlanıyoruz. Bu seneyi tüm binek modellerimizi yenilemiş olarak tamamlayacağız. Bu yeni model serisinin sonuncusunu da bu ay pazara sunduğumuz yeni C5 Aircross modelimiz oluşturuyor. Yeni C5 Aircross’un gelişiyle beraber markamızın prestij algısını daha yukarıya taşıyor olacağız. Yeni C5 Aircross’tan bu yıl lansmana özel fiyat 1.500 adet satmayı hedefliyor. 2026’da ise yeni C5 Aircross ile 11 bin adetlik satışa ulaşırız” dedi.