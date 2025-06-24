Citroën'de airbag krizi: Binlerce araç trafikten çekildi

Japon üretici Takata'nın hava yastıklarındaki üretim hatası sebebiyle dünya genelinde büyük bir krize neden olan sorun, şimdi de İsviçre'de on binden fazla Citroën aracını etkiledi. Citroën tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hava yastıklarının kaza anında patlayarak metal parçacıkları fırlatabileceği belirtildi.

SKANDAL BÜYÜDÜ

Takata skandalı, dünya çapında 100 milyondan fazla aracı kapsayan ve son on beş yıldır gündemi meşgul eden bir güvenlik sorunu olarak biliniyor. Bu sorun, bugüne kadar dünya genelinde en az 45 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. İsviçre'de ise yaklaşık bir milyon araçta hatalı Takata hava yastığı bulunduğu tahmin ediliyor. Yedek parça eksikliği nedeniyle ülkede hala yüz bin civarında aracın risk taşıyan hava yastıklarıyla trafikte olduğu belirtiliyor.

FRANSA'DAKİ KAZA TETİKLEDİ

Citroën'in bu ani sürüş yasağı kararı, Fransa'nın Reims şehrinde Haziran ortasında hatalı Takata hava yastığı bulunan bir Citroën aracın karıştığı ölümlü kaza sonrası alındı. Şirket, tropikal iklimin etkili olduğu bölgelerdeki araçlarda daha büyük risk taşıdığı düşünülen bu sorunun, artık farklı iklim koşullarında da ciddi sonuçlar doğurabileceği endişesiyle harekete geçti.

SÜRÜCÜLER NE YAPMALI?

Citroën, etkilenen C3 ve DS3 modeli sahiplerine araçlarını derhal kullanmayı bırakmaları çağrısında bulundu. Şasi numarası üzerinden Citroën'in resmi internet sitesinden araçlarının etkilenip etkilenmediğini sorgulayabilecek sürücülerin, yetkili servislere başvurmaları isteniyor. Hava yastığı değişimlerinin ücretsiz yapılacağı ve yetkili satıcı ağının onarım taleplerini öncelikli olarak işleme alacağı ifade edildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

İsviçre Federal Karayolları Ofisi Astra, Citroën'in aldığı bu "Sürüşü Durdur" kararının kurumsal bir önlem olduğunu, bir devlet müdahalesi olmadığını açıkladı. Ancak kurum, ithalatçı Citroën ile yakın temas halinde olduklarını vurguladı.