Citroen'den nisan ayı kampanyası!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fransız otomobil üreticisi Citroen, yeni model araç satın almak isteyen müşteriler için finansman kampanyalarını sürdürüyor.

Citroen, yeni C4 modeli ile C4 X'in "Max" donanımlı versiyonuna özel nisan ayında 150 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi veya 30 bin lira nakit indirim fırsatı sunuyor.

Citroen'in tasarım, pratiklik ve konfor özelliklerinin yanı sıra 1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoru sayesinde performans ve verimliliğiyle öne çıkan Berlingo Kombi modeli, 280 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 45 bin lira nakit indirim imkanlarıyla satın alınabiliyor.

Kombivan sınıfında modüler tasarıma sahip Berlingo Van modelleri, 280 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla Citroen bayilerinde müşterileri bekliyor.

Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatleri konforlu ve ferah bir deneyime dönüştüren Jumpy Spacetourer; yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper ve Jumpy Van modelleri ise 280 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla satılıyor.

Nisan ayının avantajlı kampanyalarından biri de yüksek teknoloji ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimi sunan elektrikli Citroen modellerinde sunuluyor.

Kampanya kapsamında, yüzde 100 elektrikli versiyonlar yeni e-C4 ve e-C4 X'i satın almak isteyenler, 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim tekliflerinden yararlanabiliyor. Citroen'in pratik, çok yönlü şehir içi mobilite aracı Ami modelinde ise 120 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 30 bin lira nakit indirim imkanları sunuluyor.