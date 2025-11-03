YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip Artvin’in Şavşat ilçesi, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta bir renk cümbüşüne dönüştü.

Yeşilin, sarının, turuncunun, kırmızının ve kahverenginin binbir tonunu barındıran ormanlar, vadiler ve köyler, ziyaretçilerine tablo gibi bir manzara sunuyor.

DOĞA FOTOĞRAFÇILARININ YENİ ROTASI: ŞAVŞAT

Her mevsimi ayrı bir güzelliğe sahip olan Şavşat, sonbaharda bambaşka bir kimliğe bürünüyor.

İlçe merkezi ve çevresindeki köyler, bu dönemde doğa fotoğrafçılarının akınına uğruyor.

Özellikle Sahara Milli Parkı, Karagöl ve Meydancık bölgesinde objektiflere yansıyan manzaralar, adeta birer sanat eseri gibi.

Doğa tutkunları, Şavşat’ın bu büyüleyici renk geçişlerini “yeryüzüne inmiş bir gökkuşağı” olarak tanımlıyor.

Bir ziyaretçi duygularını şöyle dile getirdi:

“Her yerde renk var, ama burada renkler konuşuyor sanki. Ağaçlar, yapraklar, dağlar… Her biri kendi diliyle sonbaharı anlatıyor.”

RENKLERİN DANSI: GÖKKUŞAĞI AĞAÇLARIN ÜZERİNDE

İlçede şu günlerde doğaya bakan herkes aynı tabloyu görüyor:

Sanki gökkuşağı yeryüzüne inmiş ve ağaçların dallarında dans ediyor.

Her köşesi ayrı bir renk, her patika ayrı bir güzellik…

Sessizliğin içinde kuş sesleri, rüzgârın uğultusu ve dökülen yaprakların sesiyle Şavşat, sonbaharın kalbinde huzurun adresi haline geliyor.

CİTTASLOW KİMLİĞİNE YAKIŞAN GÜZELLİK

Şavşat, doğayla uyumlu yaşam felsefesini temsil eden Cittaslow unvanını fazlasıyla hak ediyor.

Burada zaman yavaş akıyor, doğa konuşuyor, insanlar dinliyor.

Sonbahar, ilçenin her köyünü ayrı bir tabloya dönüştürürken, ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.

Şavşat’ta sonbahar sadece bir mevsim değil, bir sanat eseri. Her bir ağacın, her bir yaprağın, her bir rüzgârın fırça darbeleriyle doğa; burada kendi resmini çiziyor.