City rahat kazandı: Süper Lig devinin gündemindeki yıldız gol attı

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City rahat kazandı: Süper Lig devinin gündemindeki yıldız gol attı

Manchester City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Wydad'ı 2-0'la geçerek turnuvaya 3 puanla başladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Manchester City, Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda Fas temsilcisi Wydad ile karşı karşıya geldi.

Sahadan 2-0 galip ayrılan Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Philip Foden ve 42. dakikada Jeremy Doku kaydetti. İngiliz ekibinin sağ bek oyuncusu Rico Lewis, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Manchester City'nin yeni transferleri Rayan Cherki ve Tijjani Reijnders karşılaşmaya ilk 11 başladı. Rayan Cherki yerini 60. dakikada Erling Haaland'a bıraktı.

Manchester City, 23 Haziran'da Al Ain ile karşılaşacak. Wydad ise 22 Haziran'da Juventus ile mücadele edecek.

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