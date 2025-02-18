City ve United, De Ketelaere için kolları sıvadı

İngiltere Premier Lig’in iki devi, Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere için transfer yarışına girmeye hazırlanıyor. Manchester City, uzun süredir Belçikalı oyuncuyu izlerken, Manchester United da transferi yakından takip ediyor. De Ketelaere, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Manchester City, De Ketelaere’yi Kevin De Bruyne’nin potansiyel halefi olarak görüyor. 33 yaşındaki De Bruyne’nin sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesi ve yeni bir anlaşma yapmaması bekleniyor. Atalanta ise De Ketelaere’yi kadrosunun önemli bir parçası olarak görüyor ve oyuncuyu 2023 yazında Milan’dan satın almıştı. Ancak bu yaz, Belçikalı futbolcunun ayrılığı daha olası görünüyor.

Scout Raporları ve Transfer Detayları

Manchester City ve Manchester United, sezon boyunca De Ketelaere’yi yakından takip etti. Şu ana kadar 37 maçta 11 gol ve 11 asist yapan yıldız oyuncu, Belçika milli takımıyla da 8 kez sahaya çıktı. City’nin yanı sıra diğer bazı Premier Lig kulüpleri de genç oyuncuya ilgi duyuyor ancak henüz isimleri açıklanmadı.

Öte yandan, De Ketelaere’nin bonservis bedelinin çok yüksek olması beklenmiyor. Ancak Milan’ın elinde oyuncunun bir sonraki transferinden %10 pay alma hakkı bulunuyor, bu da fiyatı artırabilir.

Manchester City’den Büyük Planlar

Manchester City, bu yaz transfer döneminde büyük hamleler yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Pep Guardiola, kadrosunu gençleştirmek ve yenilemek istiyor. Ocak ayında Alman ekibi Eintracht Frankfurt’tan Omar Marmoush’u kadrosuna katan City, ayrıca genç savunmacılar Abdukodir Khusanov, Vitor Reis ve Juma Bah’ı transfer etti. Orta saha içinse Nico Gonzalez kadroya dahil edildi.

City, De Bruyne’nin ayrılığına hazırlık yaparken alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Roma’nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala da City’nin radarında. Dybala’nın sözleşmesindeki 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi, City için cazip bir fırsat olabilir.

Ayrıca, Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Rodrygo da Manchester City’nin ilgisini çeken oyuncular arasında yer alıyor. City, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için büyük bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Manchester City ve Manchester United arasındaki De Ketelaere yarışı, yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olacak gibi görünüyor. Belçikalı yıldızın hangi kulübe gideceği, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.