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Civanperçemi bitkisi hazımsızlığa iyi geliyor

Civanperçemi bitkisinin hazımsızlığa iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğünü vurguladı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 10:23
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Civanperçemi bitkisi hazımsızlığa iyi geliyor

Civanperçemi bitkisi hazımsızlığa iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Civanperçemi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Civanperçemi bitkisinin hazımsızlığa iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

HAZIMSIZLIK NEDİR? 

Hazımsızlık, yani dispepsi, bireyin karnının üst kısmındaki rahatsızlığı tanımlayan genel bir terimdir, kendi başına bir hastalık değildir. Onun yerine bireyin yaşadığı karın ağrısı ve yemeye başladıktan hemen sonra dolgunluk hissi gibi bir takım semptomların bütünüdür. Hazımsızlık oldukça yaygın bir durumdur. Hemen her birey biraz farklı bir şekilde hazımsızlık yaşar. Hazımsızlık belirtileri bazı vakalarda ara sıra ve nadiren hissedilirken, diğer vakalarda bireyi günlük olarak rahatsız edebilir.

Hazımsızlık, yaygın olarak başka bir sindirim hastalığının belirtisi veya semptomu olabilir. Altta yatan bir hastalıktan kaynaklanmayan hazımsızlık ise birçok vakada kolaylıkla yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla hafifletilebilir.

CİVANPERÇEMİ BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden; çeşitli türleri olan bir kır bitkisidir. Kuru topraklarda, yol kenarında yetişir. Yaprakları uzun ve parçalıdır. Çiçekleri beyaz ve pembedir. Kandil şeklinde gruplaşmıştır. Kokusu çok güzeldir. Hekimlikte dal, yaprak ve çiçekleri kullanılır. İçinde Achillein denilen acı bir madde vardır.

CİVANPERÇEMİ NASIL KULLANILIR? CİVANPERÇEMİ KÜRÜ

Civanperçemi kürü için 1 tatlı kaşığı civanperçemi kurusu, 1 su bardağı ocakta kaynayan suya atılır.

Ağzı kapatılarak kısık ateş üzerinde 2-3 dakika kadar daha kaynatılır. Daha sonra ateşten alınan civanperçemi soğutulur ve soğuduktan sonra süzülür.

Hazırlanan civanperçemi çayı adet döneminden 3 gün önce günlük olarak sabah ve akşam birer bardak şeklinde tüketilir. Günlük taze olarak hazırlanması etkinliği için önemlidir.

Regl dönemi bitinceye kadar uygulanan civanperçemi kürü her adet döneminde tekrarlanır.

Regl şikayetleriniz civanperçemi sayesinde yine de son bulmadıysa; en kısa zamanda kadın hastalıkları uzmanına görünmenizi öneriyoruz.

Ciddi bir sağlık sorunu oluşması ihtimaline karşı doktor kontrolünü ihmal etmemelisiniz.

Civanperçemi kürü sayesinde, regl ağrısı en düşük seviyeye iner. Regl haftasının sancısız geçmesi sağlanır.

Kadınsal hormonlar düzenlenir ve vücut fonksiyonlarınız en iyi şekilde çalışır.

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