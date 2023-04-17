Civanperçemi en çok kadınlara yarıyor

Civanperçemi alternatif tıpta sıklıkla kullanılıyor. Diyetisyen Yeşim İşgüzar, civanperçeminin yararlarını anlattı. İşte civanperçeminin yararları…

Civanperçemi en çok kadınlara yarıyor

Editör: Naim Arıoğlu

Son yıllarda yapılan çalışmalar, kullanılan civanperçemi bitki özlerinin yanık yaralarının iyileşmesinde etkili olduğunu ve yara üzerindeki bakteri lokalizasyonunu azalttığını göstermektedir. Bu özelliği ile yanık yaralarında alternatif tedavi olarak yaygınca kullanılmaktadır. Aynı zamanda çeşitli hastalık tedavisinde de etkili.

REGL DÖNEMİ SORUNLARI İÇİN BİRE BİR

Sancı giderici ve ağrı kesici özelliği sayesinde kadınların regl dönemlerinde kullanılmaktadır. Bayanların adet sürecinde bu bitkiyi kullanmaları rahatlama sağlayacaktır. Ayrıca kadınları rahim kanserine karşı korumaktadır.

Yoğun flavonoid içeriği sayesinde kanser hastalıklarına karşı mücadele etmekte ve antikanserojen etki göstermektedir. Çeşitli türleri, insan eritrosit ve lökositleri üzerinde antioksidan etki göstermektedir.

MİDE VE KARACİĞERİN DOSTU

Civanperçemi çayı, asetik asit sebebiyle tetiklenen kronik ülser hastalığının iyileştirilmesinde de etki göstermektedir. Aynı zamanda karaciğer enzimlerini düzelterek vücudun fabrikası olan bu önemli organın sağlıklı kalmasını sağlamaktadır. Ayrıca da civanperçeminin bazı türleri negatif etki göstererek vücutta mantar oluşumunu engellemektedir.

DİYABET TEDAVİSİNE DESTEK

Son olarak yapılan bir çalışmada anti diyabetik etkisinin olduğu ve diyabet tedavisinde etkin rol oynayabileceği de belirtilmiştir.

ZAYIFLAMAK İSTEYENLERE ÇARE

Aynı zamanda iştah mekanizmasının kontrolünü sağlamaktadır. Bu özelliği ile bitki ekstraktının çayı, zayıflama diyetlerinde tercih edilmektedir.

YAN ETKİLERİ

Amerikan Gıda ve ilaç Dairesi’ ne göre civanperçemi kullanan bazı bireylerde yan etki olarak yalnızca kontakt dermatit ve kurdeşen görüldüğü rapor edilmiştir. Sonuç olarak bu kadar tedavi edici etkisi bulunan bu doğa mucizesinin dikkatli kullanılması ve kullanılmadan önce mutlaka uzmana danışılması gerekmektedir.

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